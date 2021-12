Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Socialiștilor din Moldova și fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare pentru creștinii care astazi, 13 decembrie, sarbatoresc Sfantul Apostol Andrei .

- Comuna Fardea trebuie sa reprezinte o atractie pentru turisti nu doar pe timpul verii. Acesta este obiectivul administratiei locale care impreuna cu o asociatie de turism fac eforturi pentru promovarea zonei si in perioada sarbatorilor de iarna. “Zona Fagetului este cunoscuta pentru traditiile pastrate…

- Inca un accident tragic a avut loc noaptea trecuta pe șoseaua care leaga Banatul de Oltenia, in Caraș Severin. Un barbat a murit, dupa ce o mașina pe care o conducea a frantat brusc pentru a evita un animal, dar a fost lovita de un TIR.

- Andrejski este o tradiție poloneza veche care se sarbatorește in Ajunul sarbatorii Sfantului Andrei. ”Potrivit tradiției, in aceasta noapte fetele faceau vraji pentru a-și afla ursitul. Tradiția ghicitului in noaptea de Sfantul Andrei continua și in zilele noastre, insa are mai mult caracter distractiv…

- Ca sa și reușeasca aceste lucruri atat fetele cat și femeile trebuie sa parcurga ritualuri tradiționale a caror vechime inca nu a fost stabilita cu exactitate de catre specialiștii in folclor și etnologie.Fetele care doresc sa se marite obișnuiesc sa ascunda sub perna un fir de busuioc pentru a-și visa…

- Despre Sfantul Andrei se spun multe și tot de aceasta zi se leaga o serie intreaga de tradiții și obiceiuri in satul tradițional romanesc. Este ziua cunoscuta și sub numele de Ziua Lupului, printre altele. Despre Sfantul Andrei și tradițiile legate de aceasta zi am vorbit cu etnologul Janeta Ciocan.…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul Silviu Hurduzeu isi exprima dezamagirea pentru restrictiile absurde luate in Romania pentru combaterea pandemiei, considerand ca pandemia poate fi combatuta cu adevarat doar cu medicamente si testari! Seful PSD Caras-Severin considera ca imparțirea romanilor in romani buni…

- REȘIȚA – La aceasta selecție pentru descoperirea tinerelor talente din Banat, care a avut loc sambata, 16 octombrie, la Sala Polivalenta din Reșița, s-au prezentat fete in varsta de 10 și 11 ani, lucru de care s-au bucurat organizatorii de la Banat Girls! „Acest proiect de selecție a fost organizat…