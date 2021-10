În municipiul Iași rata de incidența cumulată a cazurilor de SARS-CoV-2 este de 6,58 Avand in vedere ca in municipiul Iași (6,58), rata de incidența cumulata a cazurilor de SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași a dispus o serie de masuri preventive precum: in spațiile inchise sau deschise, competițiile sportive se pot organiza cu participarea spectatorilor pana la 50% din capacitatea maxima a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru intre persoane și cu purtarea maștii de protecție. (*) Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

