In memoriam Vivienne Westwood. Cele mai spectaculoase prezentări de modă. In memoriam Vivienne Westwood. Cele mai spectaculoase prezentari de moda. Vivienne Westwood, designer cu un rol esențial in definirea esteticii punk, a murit la varsta de 81 de ani. Creațiile sale au fost de-a lungul anilor extrem de apreciate și purtate de unele dintre cele mai mari staruri. Va invitam sa descoperiți in continuare imagini de la cele mai spectaculoase prezentari de moda pe care le-a organizat de-a lungul anilor. Toamna 1993 Toamna 1994 Toamna 1994 Toamna 1994 Primavara 1994 Toamna 1995 Toamna 1995 Toamna 1995 Toamna 1995 Toamna 1996 Toamna 1996 Toamna 1995 Toamna 1994 Toamna 1994… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

