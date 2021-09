In centrul Iașului, in locul in care a luat startul la ultimul sau raliu, la ora la care ar fi trebuit sa faca spectacol la Superspeciala, ii aducem un omagiu pilotului Adrian Raspopa. O mașina de raliu a fost implicata intr-un accident pe circuit, in zona Hadambu. La volanul mașinei se afla pilotul Adrian Raspopa. Pilotul, Adrian Raspopa, a intrat in sala de operație. Se pare ca acesta a mai suferit inca un stop cardio-respirator și a fost resuscitat la UPU. Acesta are politraumatisme severe, hemoragie severa, fiind in stare critica. Prognosticul medicilor este foarte rezervat. Din nefericire,…