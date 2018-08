Autorul atacului cu masina comis marti in apropierea sediului parlamentului britanic din Londra si-a incheiat cursa in bariere de protectie ridicate in jurul cladirii dupa atacuri precedente: capitala britanica si-a adaptat infrastructurile la lupta impotriva terorismului, relateaza AFP.



"De la inceputul anilor '90, Londra a luat masuri in materie de securitate antiterorista urbana", a declarat profesorul Jon Coaffee, de la Departamentul de Studii Politice si Internationale din cadrul Universitatii din Warwick.



Prin urmare, orasul a fost dotat cu un set de echipamente…