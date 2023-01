În luna ianuarie 2023, distribuirea pensiilor și a drepturilor sociale se decalează cu câteva zile N. Dumitrescu Deși taloanele de pensii pentru luna ianuarie 2023, in care a fost evidențiata și majorarea punctului de pensie, au fost tiparite inca de luna trecuta, distribuirea lor, odata cu banii, catre beneficiari, se va face cu o decalare de cateva zile. Anunțul a fost facut, in mod oficial, prin intermediul unui comunicat de presa, de catre conducerea Companiei Naționale Poșta Romana, care a precizat faptul ca, in luna ianuarie 2023, distribuirea pensiilor și a drepturilor sociale se decaleaza cu cateva zile, ca urmare a perioadei Sarbatorilor de Iarna in care, in conformitate cu prevederile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

