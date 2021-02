În lumea modei/Designerul Nausica Mircea: Pandemia a fost ca un blocaj mental; nu mai vedeam nicio idee creativă Pandemia si-a pus amprenta si in ceea ce priveste lumea modei, designerii resimtind din plin efectele restrictiilor impuse in aceasta perioada.



Creatoarea de moda Nausica Mircea marturiseste ca pandemia a fost ca un blocaj mental in care nu mai vedea nicio idee creativa, dar, treptat, s-a adaptat noilor realitati. In opinia sa, acest an va fi unul greu, plin de provocari, de schimbari majore structurale si de abordare, dar si de noi inceputuri.



"Pandemia a afectat pe absolut oricine, indiferent de varsta sau statut. Implicit si pe noi, cei din domeniul modei. A fost ca…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

