În loc de ierbar! Încă un proiect WOW al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești! Noi faceam ierbare și ne placea. Culegand și presand plante, invațam denumirile lor și știam care sunt bune și care nu. Din pacate, acum copiii nu mai au aceeași relație cu natura, poate și din cauza ultimilor ani in care au fost obligați sa stea mai mult in casa și online. Ca sa ii faca atenți și sa-i invețe sa observe culorile, liniile și formele din natura, Lucia Juncu, artist plastic și profesor de Pictura și Grafica la Școala Populara de Arte și Meserii Pitești, a inițiat acest proiect, unde copiii sunt provocați sa studieze formele și diversitatea frunzelor și copacilor. Atelierul a starnit… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din 2008, la Malureni, in județul Argeș, se desfașoara un proiect unic in Romania, Școala de arhitectura de la Bunești. Aici, studenți la Arhitectura, profesori și meșteri realizeaza construcții unice, cu diverse funcțiuni, din materiale naturale. Școala a fost inființata de arhitectul Ana-Maria Goilav,…

- Vizita vicepreședintelui Adrian Dumitru Bughiu la Școala de la Bunești Arh. Ana-Maria Goilav, conferențiar universitar la Universitatea de Arhitectura și Urbanism Ion Mincu, și istoricul Petre Guran, cercetator al istoriei Bizanțului la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Romane, au deschis,…

- Libertatea a dezvaluit cazul a doi medici veterinari cu diplome false, din Republica Moldova, care au contracte de sute de mii de lei cu statul roman. Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare a precizat ca cei doi sunt cercetați, intr-un dosar penal, pentru comiterea infracțiunii de exercitarea fara…

- Direcția Principala de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev informeaza, intr-un mesaj publicat sambata, ca rușii transporta mine și explozibili pe teritoriul centralei nucleare Zaporojie. ”Invadatorii continua sa mineze Centrala Nucleara Zaporijie și instalațiile de pe teritoriul centralei.…

- Șefii serviciilor secrete din Ucraina susțin ca rușii au inceput evacuarile masive ale personalului de la centrala nucleara Zaporojie. De partea cealalta, Rusia arata ca nu se intampla nimic neobișnuit, dar cu toate acestea toate serviciile secrete din occident sunt in alerta. Spre exemplu, SUA au trimis…

- In perioada 30 iunie – 5 iulie 2023, in cadrul Universitații Pitești are loc cel de- al 10-lea Congres al Matematicienilor Romani, organizat de Academia Romana – Sectia de Stiinte Matematice, Institutul de Matematica „Simion Stoilow” al Academiei Romane (IMAR), Universitatea din Bucuresti, Universitatea…

- Unul din ministrii guvernului Ciolacu a devenit preot misionar la 40 de ani. Marcel Bolos este noul ministru de finante in guvernul Romaniei. Nu a reusit sa termine studiile teologice mai devreme deoarece nu avea dosar bun si regimul comunist l-a impiedicat. Marcel Bolos a precizat, pentru Newsweek…

- 13 gradini tematice, unicat, vor fi amenjate, pe o suprafața de 550 mp, in Parcul Drumul Taberei, la West Side Flower Fest, cel mai mare festival al florilor din Romania. Acestea vor fi realizate, incepand de maine, 6 iunie, de peisagiștii de la ADPDU Sector 6, impreuna cu studenții de la Universitatea…