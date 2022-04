În loc de „Buni zori!”. Pe mine se lăsase un fluture și sângeram abundent sub imensa lui greutate Daca eu sunt facut din argila De ce, te intreb, ingere, Pe tine, pazitorule, De ce iese sange din mine Cand ma zdrobește cu picioarele ei o lacusta Și de ce și mai tare din argila mea Iese sange Cand ma calca in picioarele lui de aripa Un fluture argintiu de galben și de mov? Daca eu sunt facut din șindrila Și lemnul ei repede putrezește De raman ca o casa cu chelie pe acoperiș De ce iese sange din lemnul meu pieritor Cand o vrabie grea cat o vrabie Se lasa aripata pe mine Sa se odihneasca de zbor și de nor Și de desenul ei pe un ulcior? Uite, ce, spuse ingerul, plictisit de vaicareala mea,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Care este diferența intre lamai și limete? Lamaile și limetele sunt unele dintre cele mai populare citrice din lume. Deși au multe in comun, sunt, de asemenea, foarte diferite. Lamaile și limetele sunt doua tipuri de fructe care – deși diferite din punct de vedere genetic – sunt strans legate intre…

- Pentru a veni in sprijinul autoritaților din zonele de granița și implicit a cetațenilor ucraineni veniți in Romania, in cursul zilei de astazi, a fost instalata o tabara mobila in municipiul Dorohoi, pe Stadionul 1 Mai, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența Botoșani.

- Drama unei femei din Alba: Batuta cu pumnii, picioarele și amenințata cu moartea de catre fiul sau. Pedeapsa primita de barbat Coșmarul unei mame din Alba, batuta și amenințata de catre fiul ei a ajuns in instanța, dar chiar și atunci femeia a renunțat la o parte dintre acuzațiile aduse fiului. Totuși,…

- Numarul celor care iși doresc case din lemn crește an de an. Lemnul este un material versatil potrivit, atat pentru o cabana la munte sau o casa pe roți, cat și pentru o construcție cu 2-3 niveluri și tot atat de multe apartamente.

- Staretul Zenovie Grigore de la Manastirea Nechit, din judetul Neamt, care anul trecut afirma ca administrarea vaccinului va favoriza aparitia solzilor pe corp, se afla internat la spitalul de Boli Infectioase din Iasi avand Covid, medicii afirmand ca starea lui este stabila. Managerul spitalului…

- „Fac acest video pentru Daniel Bodnar. Sa știi ca garda forestiera a fost la noi. Ti-ai facut de lucru cu țiganii de acu, Danieluț. De acu n-ai sa te mai prind pe picioare. N-ai sa mai poți manca cu mainile! Iți promit eu ca iți rup picioarele”, au fost amenințarile primite de acesta.Barbatul a fost…

- Chef Sorin Bontea, Chef Catalin Scarlatescu și Chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format de adventure - cooking show. Chefi fara limite va avea premiera primavara aceasta, la Antena 1.

- Un barbat din Beclean a fost snopit in bataie in propriul birou. Acesta susține ca atacatorii ii sunt foști cumnați. Ar fi vrut ”sa-l invețe o lecție„ dupa ce a divorțat de sora lor. Ion T. se afla in biroul sau din cladirea unde are magazinul de furaje. Doi barbați ar fi intrat peste el și l-ar fi…