- Refugierea amatei ruse pe malul stang al Niprului și parasirea orașului Herson, important nod strategic al invaziei putiniste incepute in februarie a.c., a fost acuzata de mulți colportori ai propagandei moscovite ca o lovitura de berbece primita in plexul solar. Unii tac chitic, alții au inceput chiar…

- Posturile TV Primul in Moldova și Accent TV și-au schimbat nu doar administratorul, ci și proprietarii din Rusia. Compania care deține posturile are un nou fondator, pe nume Alexei Polunin, cetațean al Federației Ruse, scrie Ziarul de Garda și Deschide.md . Cele doua posturi sunt deținute de Societatea…

- Sancțiunile Departamentului Trezoreriei SUA aplicate unor persoane și entitați economice, politice implicate in acte majore de corupție și in acțiuni de subminare a democrației din Republica Moldova in interesul Federației Ruse este un eveniment cu potențial seismic pe scena noastra politica. In lista…

- „Statele Unite l-au folosit pe Vlad Plahotniuc impotriva Rusiei, apoi l-au aruncat”, constata kuliokarul de Sadova, Igor Dodon. Potrivit lui Dodon, la timpul sau Vlad Plahotniuc „a facut mai mult pentru SUA decat Maia Sandu – a deschis centrul NATO in Chișinau, a oferit americanilor terenul fostului…

- Accident grav in centrul Chișinaului. Un troleibuz a ajuns intr-un stalp de la intersecția strazilor București și Banulescu Bodoni din centrul Capitalei, transmite Știri.md . Deocamdata nu se cunoaște din ce cauza s-a produs accidentul și daca sunt persoane ranite. Potrivit RTEC, din cauza accidentului…

- Circulația in centrul orașului va fi sistata in contextul Zilei Naționale a Vinului, pe 1-2 octombrie. Astfel, incepand cu ziua de joi, 29 septembrie, ora 21:00 pana la 30.09.2022, ora 05:00, va fi sistat traficul rutier pe prima banda dedicata transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant din…

- Camere de bord au surprins accidentul de la intersecție bulevardului Ștefan cel Mare și strada Pușkin, in care trei mașini au fost deteriorate, una fiind cu numere diplomatice. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri mobilizarea partiala in Rusia. Liderul de la Kremlin a avertizat ca Rusia va folosi toate mijloacele pe care le are la indemana, adaugand ca aceia care incearca sa utilizeze santajul nuclear impotriva Rusiei vor descoperi ca