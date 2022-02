În loc de „Buni zori!”. Lasă-mă, Doamne, să termin ce am început Lasa-ma, Doamne, sa termin ce am inceput Mai am de pus culori in tabloul acestei dimineți Știu, nu-s Rembrandt, nici Picasso, nici Botticelli Dar desenez, fara cusur, iubire, in ferestre intunecate suflu vieți Mai lasa-ma o țara, mai da-mi timp de-o respirație, doua De un apus cu fluturi care pe frunze insereaza Și daca nu te supar prea tare Da-mi ragaz sa pun unei carți ultima fraza Voi mereu mai aveți cate ceva de terminat Mereu vreți timp, timp, timp, spuse nemulțumita o voce din nori Da, Doamne, baigui eu, firește in gand, fiindca vorbe nu mai pot rosti, Mai am cateva proiecte neterminate,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

