În loc de „Buni zori!”. Biserica de piatră de la Muzeul Pietrei, ultima mea carte Muzeul Pietrei a pornit ca o nebunie a iubirii mele de sat, de locul in care m-am (am fost) nascut, de piatra. De mai bine de doua decenii, tot ce a produs condeiul meu, s-a așezat aici. Fiecare leu a devenit o moneda de piatra, fiecare carte a devenit o lespede-n zid. M-am dat, pe mine insumi, pe pietre și pe nemurirea pietrei cioplite de artistii tarani. De ce, dupa trei curți și o livada, la sfarșitul unei coloane fara sfarșit a calatoriei vizitatorului, o chinovie? De ce toata din piatra – temelii, pe niște vechi pietre gasite in pamant, semn ca Dumnezeu a mai fost pe aici, ziduri groase de… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

