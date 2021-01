Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit ar putea deveni rapid un stat esuat daca nu va fi reformat in mod fundamental, in contextul in care multi oameni si-au pierdut increderea in modul in care tara este guvernata de o elita centrata la Londra, in interesul acesteia, a apreciat fostul premier britanic Gordon Brown, citat luni…

- Comisia Europeana insista ca seful misiunii diplomatice a UE in Marea Britanie sa primeasca privilegiile diplomatice obisnuite ale unui ambasador, dupa relatari din presa conform carora guvernul de la Londra doreste sa acorde misiunii UE doar statutul unei organizatii internationale, relateaza agentia…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie au decis sa continue negocierile privind acordul comercial post-Brexit, deși duminica ar fi trebuit sa fie ultima zi de discuții. Intre cele doua parți exista neințelegeri profunde, pe care Bruxelles-ul și Londra vor incerca sa le depașeasca pe ultima suta de metri,…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a avertizat miercuri ca o incalcare deliberata de catre viitoarea lege a finantelor a Regatului Unit a acordului de retragere din Uniunea Europeana va fi perceputa drept un semnal ca Londra nu doreste un acord comercial cu blocul comunitar, transmite Reuters.…

- Numerosi migranti au încercat din nou sa treaca, luni, Canalul Mânecii pentru a ajunge în Regatul Unit si 121 dintre acestia au fost salvati si adusi înapoi la tarmul francez, au anuntat autoritatile franceze, noteaza AFP, citata de Agerpres."Sunt cu totii sanatosi, dar…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit sunt ''inca departe de un acord'' in domeniul pescuitului, unul dintre punctele care impiedica negocierile privind relatia lor comerciala post-Brexit, a declarat joi secretarul de stat francez pentru Afaceri europene, Clement Beaune, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- LIpsa de coerența in decizii, criza medicala și lipsa de respectare a regulilor a adus Romania in pragul dezastrului. Incepand din 9 noiembrie Romania are parte de noi masuri restricitve, dure, pentru evitarea raspandirii infecțiilor. Victor Ponta, liderul ProRomania, anticipa miercuri, intr-un interviu,…