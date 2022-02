În laboratoare sunt esențiale hote microbiologice. Iată de ce Pentru ca un laborator sa fie perfect funcțional sunt necesare diverse echipamente specializate, aparaturi și accesorii de laborator. Cand ne gandim la un laborator, mintea noastra se duce imediat la clinici și spitale, insa mai multe domenii au nevoie de laboratoare, printre care și cele de testare a alimentelor, apei, a anumitor produse și multe altele. Iata ca in foarte multe laboratoare sunt necesare hote microbiologice . Despre ce sunt acestea și cum funcționeaza veți afla in randurile ce urmeaza. Un laborator nu poate fi operațional fara toate obiectele necesare, fiindca in multe cazuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța ca luni dimineața este strat de zapada pe numeroase șosele din Romania. Totuși, nu sunt sectoare de drum blocate de zapada. Porturile de la Marea Neagra sunt inchise din cauza vantului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca nu sunt…

- Tragedii pe drumuri din Alba. Viteza și neatenția, printre principalele cauze ale accidentelor grave, anul trecut Viteza neadaptata la condițiile de drum și neatenția sunt in continuare printre principalele cauze ale accidentelor grave pe drumurile din Romania din din Alba. Romania are cea mai ridicata…

- Inca de luna trecuta, oficialul a atras atenția asupra importurilor masive de legume și fructe tratate cu astfel de chimicale. El a spus ca cea mai mare cantitate de produse vine din Turcia.Șeful ANSVSA susține ca, la intrarea in țara, acestea ar trebui verificate prin examene speciale de laborator.…

- Alba, in top 10 al județelor in privinta puterii de cumparare: Bucurestiul conduce detasat, cu aproape 86% peste media nationala Alba, in top 10 al județelor in privinta puterii de cumparare: Bucurestiul conduce detasat, cu aproape 86% peste media nationala In clasamentul european realizat de compania…

- Peste 100 de perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in 36 de judete, intr-un dosar de nerespectare a regimului armelor si al munitiilor si contrabanda calificata, vizata fiind o firma din Ungaria, care vindea online arme unor persoane fizice de pe teritoriul Romaniei, fara respectarea legislatiei.…

- Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.279 de cazuri noi de COVID, dupa efectuarea a 42.676 de teste. Autoritațile au confirmat totodata și 100 decese noi, dintre care 14 anterioare. La ATI mai sunt internate in acest moment 807 persoane.Grupul de Comunicare Strategica a confirmat marți 100 de…

- Primaria Municipiului Blaj a depus o solicitare catre APM Alba cu privire la emiterea Acordului de Mediu pentru proiectul „Construire heliport in municipiul Blaj”. Prin “Strategia de dezvoltare aeromedicala SMURD, pe termen mediu si lung, in Romania”, Ministerul Sanatatii a evidentiat faptul ca, activitatea…

- 20 de tone de mațe de porc cu un antibiotic periculos au fost reținute in portul Constanța. Traseul transportului a fost Spania, via China, unde mațele erau curațate și resarate. Acestea au ajuns in Romania, unde urmau sa fie vandute in hipermarketurile din țara. Din 60 de tone de mațe, 20 de tone au…