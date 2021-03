În judeţul Vaslui, infracţiunile au înregistrat o scădere semnificativă în timpul pandemiei In judetul Vaslui, infractiunile au inregistrat o scadere semnificativa in timpul pandemiei – arata un raport al politiei. Si numarul de accidente rutiere a fost cu 30 la suta mai mic decat in anul precedent. Scaderea semnificativa a numarului de infractiuni sesizate in 2020 la nivelul judetului Vaslui cu 25%, a numarului de accidente cu 30% sau a furturilor si a altor infractiuni comise cu violenta, de asemenea, cu procente importante, reprezinta – cred politistii judetului Vaslui – rodul actiunilor sustinute desfasurate in perioada a anului precedent, marcat de restrictiile starilor de urgenta… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

