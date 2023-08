În judeţul Botoşani s-au înmulţit cazurile de animale cu rabie In judetul Botosani s-au inmultit cazurile de animale cu rabie, iar specialistii cred ca o explicatie ar fi numarul mare de vulpi si, mai nou, de sacali din Lunca Siretului. Corespondenta RRA, Gina Poenaru, transmite ca in prezent sunt confirmate trei focare in Candesti si Sendriceni la bovine, iar in Vladeni la un caine. In total, sapte focare de rabie au fost semnalate de la inceputul acestui an pe teritoriul judetului, aproximativ dublu fata de 2022. Medicii veterinari fac un apel la cetatenii din zona sa-si vaccineze animalele si sa sesizeze imediat daca apar forme de agresivitate sau de paralizie… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența „Mavromati” din Botoșani va avea un laborator modern de microbiologie. Firma botoșaneana care a caștigat licitația organizata de Compania Naționala de Investiții a inceput lucrarile. Noul laborator va aduce beneficii Spitalului Județean, prin completarea pachetului de servicii…

- Presiune scazuta a apei in zona inalta a municipiul Dorohoi. Broscauți și Șendriceni raman fara apa S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani anunța scaderea presiunii furnizarii apei in zona inalta a municipiul Dorohoi, iar in zona de case și localitațile Broscauți și Șendriceni vor fi sistari temporare din…

- Spitalul Județean din Botoșani nu reușește sa realizeze serviciile medicale contractate cu Casa de Asigurari de Sanatate motiv pentru care pierde sume importante de bani. Unitatea nu are suficiente internari și nu rezolva cazuri complexe, care sunt dirijate spre alte clinici din țara. Noul manager face…

- Procentul de promovabilitate la examenul de Evaluare Naționala, de 66,3% in județul Botoșani, este ingrijorator, susține Inspectorul școlar general Bogdan Suruciuc. Anul trecut, in județul Botoșani au promovat acest examen peste 75% dintre elevii de clasa a VIII-a. Corespondenta noastra, Gina Poenaru…

- Premiile Eminescu pentru Literatura, Arte vizuale Colecții și colecționari „Teiul de aur” și „Teiul de Argint” vor fi decernate astazi, la Botoșani. Inițiate de Editura Geea și continuate de Consiliul Județean și Biblioteca Județeana Mihai Eminescu, premiile onoreaza personalitați culturale care promoveaza…

- La Ipotești, Botoșani, incep astazi Zilele Eminescu. Manifestarile sunt organizate de Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” și se vor desfașura pana vineri. Corespondenta noastra, Gina Poenaru are detalii despre programul zilei: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/06/13-iunie-rdj-12-G-Poenaru-Zilele-Eminescu.mp3…

- Medicii chirurgi plasticieni atrag atenția ca in Romania s-au inmulțit cazurile in care falși specialiști realizeaza intervenții estetice fara sa aiba competențe in acest sens. Președintele Societații Romane de Chirurgie Estetica, doctorul Dana Jianu, avertizeaza ca astfel de practici pot pune in pericol…