Pana astazi, 5 iulie, in județul Mureș au fost confirmate 762 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De asemenea, pana la aceasta data, 668 persoane au fost declarate vindecate și externate. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, 1.175 persoane se afla in autoizolare la domiciliu, sub monitorizarea autoritaților. Un numar de 33... Source