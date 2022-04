În Joia Mare, arhiepiscopul Dunării de Jos a spălat picioarele a 12 copii Urmand tradiția pastrata de zeci de ani in Arhiepiscopia Dunarii de Jos, in Joia Mare arhiepiscopul Casian s-a incins cu un stergar și a spalat picioarele a 12 copii, asemenea lui Isus, care s-a incins cu un ștergar, a turnat apa intr-un vas și a spalat picioarele ucenicilor, ștergandu-le cu ștergarul cu care era incins. In acest an, arhiepiscopul Dunarii de Jos, IPS Casian, a spalat picioarele a 12 copii cu varste intre 7 și 12 ani, care provin din familii cu posibilitați materiale reduse, din comunele galațene Grivița și Calmațui. „Ritualul spalarii picioarelor semnifica spalarea de pacate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

