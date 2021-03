În Italia situația e tot mai gravă. Jumătate de țară intră în lockdown Italia ramane inchisa pana in luna mai. De luni, peste jumatate din țara va fi in scenariul roșu, dupa ce Calabria, Toscana și Valle d’Aosta se alatura celor 7 regiuni și provinciei autonome Trento in care sunt deja in vigoare cele mai dure restricții. Cu 24.000 de noi infecții și 450 de decese intr-o singura zi, guvernul confirma restricțiile severe chiar și dupa Paște, scrie ANSA. Noutatea este ca școlile se redeschid chiar și in zonele roșii: vor reveni in clase elevii pana la clasa a șasea, in timp ce in zonele portocalii revin toți elevii pana in clasa a opta și 50% dintre liceeni. Prin urmare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

