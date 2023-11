Stiri pe aceeasi tema

- Fragmentele descoperite joi, in satul Gasca, raionul Causeni din Republica Moldova, ar putea face parte din aceeasi racheta militara ale carei resturi au fost gasite saptamana trecuta la Farladeni.

- Chișinaul a cerut astazi, in cadrul Comisiei Unificate de Control, examinarea cirumstanțelor incidentului din 26 septembrie, cind in satul Chițcani au fost gasite presupuse fragmente de racheta. Reprezentanților Tiraspolului li s-a atras atenția ca incidentele in Zona de Securitate trebuie sa fie comunicate…

- Fragmentele de racheta cazute intr-un lac din raionul Anenii Noi din R. Moldova au fost detonate a doua zi dupa ce au fost depistate, proces organizat de specialiștii Bombteh din cadrul MAI pentru ca erau periculoase, conținand o cantitate mare de explozibil.

- Autoritațile romane nu au o imagine obiectiva a ceea ce s-a intamplat și a faptelor, pentru a vorbi despre identitatea resturilor de drona gasite in țara, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la un briefing de pres la Forumul Economic de Est, care are loc la…

- Este oficial, fragmentele gasite in cursul zilei de miercuri, 13 septembrie, intre localitațile Nufaru și Victoria din județul Tulcea sunt dintr-o drona care este la fel ca cele folosite de armata rusa. Ministerul Apararii Naționale a transmis ca specialiștii au analizat resturi ridicate de la fața…

- Ministerul Apararii anunța ca o echipa mixta de cercetare și verificare deplasata miercuri, 13 septembrie, in raionul aflat la aproximativ 1.5 km Est de localitatea Nufaru, județul Tulcea, a ridicat probe de la fața locului, in vederea analizarii și expertizarii tehnice. Din primele date transmise,…

- Fragmentele de drona gasite sambata in apropierea localitații Plauru vor fi expertizate tehnic pentru a afla cum și cand au cazut pe teritoriul Romaniei, a declarat purtatorul de cuvant al MApN, Constantin Spinu, sambata, la Digi24. El a mai adaugat ca nu știe ce distanța este intre locul unde au fost…

- Purtatorul de cuvant al MApN, Constantin Spinu, a declarat ca fragmentele de drona, gasite sambata, vor fi supuse expertizei tehnice, pentru a afla mai multe informatii despre circumstantele si perioada in care acestea au ajuns pe teritoriul Romaniei, informeaza Agepres.