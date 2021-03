Stiri pe aceeasi tema

- Circa 6,5 milioane de alegatori israelieni sunt convocati marti la urne in cadrul celui de-al patrulea scrutin legislativ in mai putin de doi ani, la care se va decide viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu, judecat pentru coruptie, dar de asemenea arhitectul unei intense campanii de…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, se implica activ in campania de vaccinare impotriva Covid-19. Și nu doar prin mesaje pe Facebook/Twitter, discursuri plictisitoare ținute la televizor sau indemnuri repetate, ci printr-un clip video extrem de haios și informativ. In filmarea de 1 minut…

- Spania va administra o singura doza de vaccin persoanelor sub 55 de ani care au avut deja Covid, a anunțat, vineri, Ministerul Sanatații din aceasta țara, potrivit Hotnews , care citeaza Reuters. ”Durata imunitații la virus dupa infectarea naturala nu este cunoscuta, dar studiile arata ca administrarea…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata intr-un carambol urias produs joi dimineata in nordul Texasului, Statele Unite, relateaza presa locala, potrivit Xinhua. Potrivit KXAS-TV si Dallas Morning News, pe autostrada interstatala din nordul orasului Fort Worth, circa 100 de vehicule…

- In Israel, numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 a depasit 3 milioane, a comunicat duminica Ministerul Sanatatii, potrivit agenției Agerpres. Aceasta inseamna ca, de la debutul campaniei pe 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia de circa 9,3 milioane de locuitori. Circa…

- Netanyahu a fost inculpat in noiembrie 2019 de coruptie, frauda si abuz de incredere in trei dosare - o premiera pentru un sef de Guvern israelian in timpul mandatului. Procesul a inceput in mai 2020, cand Netanyahu a confirmat ca intelege acuzatiile care i se aduc. Prezenta sa nu a fost necesara la…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Ghoeghița, a declarat ca de luni, 4 ianuarie, activitatea de vaccinare anti-Covid va fi inceputa in peste 90% din cele 370 de centre de destinate vaccinarii personalului medical, informeaza Agerpres. In acest mod, se va ajunge la circa 20.000 de…

- LIVE TEXT. Noul Guvern ar putea fi investit astazi. Aviz favorabil pentru mai mulți miniștri propuși Noul Guvern, condus de premierul desemnat Florin Citu, ar putea fi investit astazi, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Lista miniștrilor din Guvernul Cîțu şi programul…