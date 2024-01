Stiri pe aceeasi tema

- In preajma Zilei Artei Fotografice, Romeo Marandici sta de vorba cu Florin Ștefanescu despre ceea ce a insemnat si mai inseamna fotografia pentru fiecare din noi. Articolul Romeo Marandici: Rolul fotografului este de a gasi binele și frumosul in uratul existenței apare prima data in Deșteptarea Bacau…

- Aleksander Ceferin, avocatul sloven in varsta de 56 de ani, din 2016 președintele UEFA, a impus dupa numirea sa ca liderul forului continental sa poata ramana numai 3 mandate la Nyon, iar perioada incompleta in fruntea UEFA sa fie considerata mandat complet. El ar trebui sa paraseasca funcția in 2027,…

- Ministerul Sanatații anunța o campanie de vaccinare și informare pentru combaterea creșterii alarmante a cazurilor de rujeola Marți seara, Ministerul Sanatații a emis un comunicat oficial in care a declarat epidemie de rujeola la nivel național, in contextul in care numarul cazurilor a atins cote ingrijoratoare.…

- In perioada 25-26.11.2023 a avut loc la Kranj in Slovenia, Concursul Țarilor Central Europene „Juniori Multinations” la inot in bazin de 50 m. Sportivul Robert Borcea, legitimat la Sport Club Municipal Bacau avandu-l ca antrenor pe Sabin Jitaru, a cucerit medalia de argint la proba 4x100m ștafeta mixt,…

- Intr-un context economic dinamic, reflectat intr-un raport recent al Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), se evidențiaza o tendința de creștere a numarului de radieri ale firmelor in județul Bacau. In primele zece luni ale anului 2023, 53.491 de firme au fost radiate la nivel național,…

- O apariție neobișnuita pe cer a fost observata aseara in Romania, starnind speculații și intrebari in randul oamenilor de știința și a pasionaților de astronomie. Se pare ca aurorele boreale, fenomene naturale spectaculoase obișnuite in zonele polare ale lumii, ar fi putut fi observate și intr-o țara…

- Sportiva antrenata de Vasilica Agop a cucerit medalia de aur in proba de sarituri Campionatele Naționale de gimnastica pentru Junioare 1, 2 și 3, derulate recent, la Deva au adus un nou titlu in vitrina SCM Bacau. Performanța a fost obținuta de Alexia Blanaru, laureata campioana naționala de Junioare…

- Liderul palestinian Mahmoud Abbas va vizita in curand Moscova și va purta discuții cu președintele rus Vladimir Putin. Despre aceasta a declarat reprezentantul special al Președintelui Rusiei pentru Orientul Mijlociu și țarile africane, șeful adjunct al Ministerului rus de Externe Mihail Bogdanov, vorbind…