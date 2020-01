Stiri pe aceeasi tema

- Lara Fabian va concerta la Cluj-Napoca pe 14 ianuarie, la Sala Polivalenta BT Arena, Tarja Turunen revine in Romania pe 23 ianuarie, iar Timpuri Noi va lansa un nou album, "Moldova Mon Amour", pe 24 ianuarie, in Capitala, potrivit Mediafax.Lara Fabian va concerta la Cluj-Napoca pe 14 ianuarie,…

- Dupa ce inițial anunțase ca va susține in Romania trei concerte, dintre care doua la București, luna trecuta, Lara Fabian a anulat reprezentațiile. Artista a recurs la acest gest dupa ce a contactat o viroza in timpul unei calatorii cu avionul. Acum vindecata, cantareața a reprogramat show-urile din…

- Turneul 50 WORLD TOUR care va incepe la sfarșitul anului 2019 este special din trei puncte de vedere: artista implinește 50 de ani, celebreaza 30 de ani de cariera și lansarea celui de al paisprezecelea album – Papillon. Piesele de pe noul album sunt definite de emoția și caldura hiturilor…

- Meciul dintre echipele feminine de tenis ale Romaniei si Rusiei, din barajul de calificare la turneul final al Fed Cup, va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, pe 7 si 8 februarie 2020, a anuntat Federatia Romana de Tenis pe site-ul sau oficial. Arena clujeana a mai gazduit alte patru intalniri…

- Cantareața canadiana Celine Dion, deținatoare a doua premii Oscar și a cinci premii Grammy, va susține concertul din București pe Arena Naționala, pe 29 iulie 2020. Biletele pentru recital vor fi puse in vanzare pe 17 octombrie, la ora 10.00, potrivit organizatorilor. Concertul…

- Veste excelenta pentru iubitorii de spectacole din Cluj-Napoca! Musicalul „MAMMA MIA!“ – unul dintre cele mai indragite din lume și desemnat „Spectacolul anului 2018” in Romania – va ajunge in aceasta toamna din nou in inima Ardealului.Reprezentația este programata pe 6 noiembrie, la BT Arena din Cluj-Napoca,…

- Aventura numita Proconsul a inceput din pura pasiune pentru muzica, spun ei pe pagina oficila a formatiei. De atunci, au trecut 20 de ani cu multe piese care au devenit hit-uri, cu multe albume, cu schimbari de componenta, dar cu multe amintiri frumoase lasate in urma si cu multe perechi pentru care…