„Continuam sa colectam date despre crimele de razboi rusești. Faptașii vor fi trași la raspundere pentru fiecare lovitura, pentru fiecare casa distrusa și pentru fiecare viața luata. Daca, desigur, vor ramane in viața”, spune SBU.Potrivit serviciilor ucrainene, armata rusa arunca tot mai multe forțe in Harkov, dar nu obține rezultatele dorite. „Asta ii face pe invadatori sa innebuneasca”, mai afirma SBU.„Pana in acest moment, ni s-a interzis chiar sa privim in direcția civililor. Acum ni s-a spus sa-i ucidem pe toți la rand: civili, copii, ucideți pe toți, pe toți”, se spune in mesaj.SBU a interceptat…