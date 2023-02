Stiri pe aceeasi tema

- Kievul va primi zeci de tancuri și vehicule blindate, sisteme antiaeriene precum și rachete cu raza mai lunga de acțiune, dar are o problema. Doar o parte dintre aceste arme atat de necesare vor ajunge pe front la timp pentru a-i ajuta pe ucraineni se blocheze ofensiva de amploare pe care forțele Rusiei…

- Zeci de blindate americane Bradley, parte din primul transport de vehicule de lupta pe care SUA il furnizeaza Ucrainei, au fost incarcate pe cargobotul Arc Integrity, care transporta echipament militar spre Europa, și au parasit portul North Charleston din Carolina de Sud pentru a fi duse in Ucraina.

- Germania nu va trimite avioane de lupta in Ucraina, a declarat cancelarul Olaf Scholz, in contextul in care Kievul solicita ca Occidentul sa ii trimita si mai mult armament pentru contracararea invaziei ruse, relateaza AFP și News.ro. Dupa cateva saptamani de ezitare, Berlinul a decis miercuri sa trimita…

- Germania nu va trimite avioane de lupta in Ucraina, a declarat cancelarul Olaf Scholz, in contextul in care Kievul solicita ca Occidentul sa ii trimita si mai mult armament. Dupa citeva saptamini de ezitare, Berlinul a decis miercuri sa trimita Ucrainei 14 tancuri Leopard 2 de fabricatie germana si…

- Este o solicitare sensibila din partea forțelor ucrainene pe care Occidentul este acum de acord sa o ia in considerare: problema livrarii de armament greu Kievului, cum ar fi tancurile de lupta germane Leopard 2, se va afla pe ordinea de zi a unei reuniuni de coordonare care va avea loc vineri, la baza…

- Statele Unite au anunțat un ajutor de peste 3 miliarde de dolari pentru Ucraina și partenerii europeni ai americanilor. 2,8 miliarde este noul pachet pentru Ucraina care include vehicule blindate, muniție și alte echipamente.

- Noile vehicule de lupta pe care Ucraina le va primi din SUA, Franța și Germania arata o schimbare clara in mentalitatea liderilor occidentali in ceea ce privește armamentul pe care sunt dispuși sa il ofere Ucrainei, impactul acestora pe campul de lupta urmand a fi resimțit in mai multe feluri de forțele…

- Federația Rusa menționeaza apasat Romania printre furnizorii principali de arme in razboiul din Ucraina, pe care-i acuza de relungirea conflictului militar.„Occidentul intensifica ajutorul militar pentru Ucraina, SUA, Marea Britanie, Polonia și Romania aducand cea mai mare contribuție in ceea ce priveste…