În genunchi! Trei echipe de legendă din Europa sunt groggy și riscă să retrogradeze Trei echipe de tradiție ale Europei, Schalke, Sampdoria și Everton, traverseaza momente extrem de complicate in ligile din care fac parte și risca sa bifeze contraperformanțe negative istorice la finalul sezonului! Schalke, inființata in 1904, era, pe vremuri, mandria minerilor din Gelsenkirchen. De șase ori campioana in Germania, ultima oara in 1958, Schalke traverseaza din nou o situație critica, dupa ce a mai retrogradat din prima liga și in 2021. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

