- Bancnote de 0 euro urmeaza sa fie puse in vanzare in Franța, incepand din februarie, de intreprinderea Euro Banknote Memory. Bancnota comemorativa va fi lansata cu ocazia marcarii a 80 de ani de la Debarcarea in Normandia, relateaza Le Figaro.

- Pe bancnota se afla fotografii vechi de la eveniment si un afis pus pe strazile Londrei in 1940 din ordinul generalului Charles de Gaule. Este vorba despre trei date-cheie ale celui de-al Doilea Razboi Mondial – 18 iunie 1940, data Apelului lui de Gaulle, 6 iunie 1944, Ziua Debarcarii in Normandia si…

- Situata in satul Lupiac din Gers (sud-vestul Frantei), soarta casei lui D'Artagnan, eroul romanului "Les Trois Mousquetaires" al lui Alexandre Dumas, ramane incerta. Cladirea, care a fost locul de nastere la inceputul secolului al XVII-lea a lui Charles de Batz de Castelmore, a carui viata in serviciul…

- Un barbat suspectat ca a fugit cu un panou rutier din Londra pe care se afla o lucrare revendicata de Banksy a fost arestat, a anuntat politia la 23 decembrie, a doua zi dupa furt, scrie Le Figaro.Lucrarea, trei avioane care par a fi drone de lupta pe un panou al indicatorului oprire, a aparut in…

- Aproape toți liderii europeni se comporta in exterior ca fostul lider francez, generalul Charles de Gaulle, dar in practica acționeaza ca mareșalul Philippe Petain, care a condus statul colaboraționist francez in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Președintele rus Vladipir Putin a facut aceasta…

- Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX, a publicat datele celei mai recente analize „Profil imobiliar: București”. Conform analizei, prețul mediu de vanzare solicitat pe metru patrat in București, in perioada ianuarie-octombrie 2023, a ajuns la 1.564 euro, iar cele mai cautate tipuri de apartamente…

- In Franta, procesul de fabricare a tortelor olimpice se apropie de final. La uzina din Normandia se lucreaza de zor pentru ca toate cele 2.000 de torte sa fie gata pana in ianuarie, anul viitor. In premiera, torta olimpica are o forma simetrica.