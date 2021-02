„Rafinata, culta, riguroasa, iubitoare de arta, generoasa, o femeie care a iubit Florența și care s-a implicat in viața comunitații”, astfel este descrisa Regina Elena de catre autoritațile Florenței. Regina-mama Elena a Romaniei, mama Regelui Mihai, a petrecut 40 de ani, respectiv doua dintre cele patru exiluri ale sale, la Villa Sparta, intre Florența și Fiesole. Aici s-a facut cunoscuta și apreciata, numele ei numarandu-se printre membri fondatori ai Gradinii Iris. Consiliul Local din Florența a aprobat o moțiune care are ca scop numirea unei strazi sau a unui loc public din oraș in memoria…