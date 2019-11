Presedintele Organizatiei Municipale a PNL Braila, Adrian Tabarac, a declarat pentru AGERPRES ca, in urma numaratorii paralele in 246 sectii dintre cele 280 din judet, Iohannis a obtinut 32,3%, iar Viorica Dancila - 29,7%.

Dupa numararea voturilor in cele 246 sectii din judetul Braila, in care au votat 113.173 alegatori, Klaus Iohannis are 36.979 voturi (32,6%), Viorica Dancila este pe locul al doilea, cu 34.505 voturi (30,4%), urmeaza Mircea Diaconu - 13.642 voturi (12%), Dan Barna - 10.771 voturi (9,5%) si Theodor Paleologu - 5.128 voturi (4,5%).

