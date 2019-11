Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili ai serviciului vamal de pe aeroportul capitalei RD Congo, Kinshasa, au fost interpelati vineri in urma unui caz de trafic cu solzi de pangolin, scrie duminica RFI in editia sa in limba franceza, noteaza Agerpres.

- Un transport de peste 1.200 de kilograme de solzi de pangolin, in valoare de circa 1,5 milioane de euro, care plecase din orașul congolez Goma, cu destinația Romania, a fost descoperit de vamesii turci pe aeroportul din Istanbul, informeaza Agerpres. Pangolinul este considerat animal protejat din 2016,…

- Propagarea in spatiul public a unei cifre de 20 de milioane de metri cubi volum de masa lemnoasa taiata ilegal anual din padurile Romaniei, neasumata oficial de nicio institutie a statului roman, inclusiv in media internationala, constituie un atac la adresa industriei lemnului din tara noastra, cu…

- Cifra care se vehiculeaza in prezent in spatiul public privind volumul de 38 de milioane de metri cubi de lemn taiat anual din padurile din Romania este produsa de Inventarul Forestier National (IFN) din Romania cu metodologie certificata international, iar DIICOT a cerut acum cateva luni raportul IFN…

- El a avut un schimb de replici in contradictoriu cu directorul Romsilva, Gheorghe Mihailescu, dupa ce acesta din urma a ironizat posibilitatea ca un volum de 38 de milioane de metri cubi de lemn sa fie taiat in fiecare an in padurile din Romania, dupa cum reiese din raportul realizat de Inventarul…

- "La anu' ne propunem sa recoltam din padurile statului 9,5 milioane de metri cubi, ceea ce reprezinta 1% din cat exista. Va imaginati dvs. ca aceasta resursa este vulnerabila daca culegi fructe de 1%? Din aceste considerente va spun ca padurile nu sunt in pericol in Romania. Padurile sunt frumoase,…

- Peste 10.000 de unitati de tip service auto functioneaza fara autorizatie in Romania din cauza protectiei oferite acestora de catre functionarii publici din primarii, jandarmerie, poliție,...