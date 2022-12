În fiecare an apar 700-800 de cazuri noi de HIV spune Streinu-Cercel Infecția cu HIV, care in țara noastra inregistreaza anual 700-800 de cazuri noi, poate fi ținuta sub control cu o sigura pastila pe zi, fara niciun fel de repercusiuni, subliniaza prof. univ. dr. Adrian-Streinu Cercel, președintele Comisiei pentru sanatate din Senat. „Am ajuns departe, pentru ca acum aceasta infectie poate fi tinuta sub control si numai cine nu vrea sa traiasca nu ia o pastila pe zi, fara niciun fel de alte repercusiuni. Noi am invatat un capitol foarte mare de metabolisme, pentru ca aceste mecanisme nu erau descrise pana sa apara HIV. Si, in acest context, cei care au vrut sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

