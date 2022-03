Documentarul ”Razboiul lui Putin”, o ancheta realizata de catre echipa Frontline a postului PBS, va fi difuzat duminica, de la ora 15:45, in exclusivitate in Romania, de catre postul B1 TV. Filmul a avut premiera in Statele Unite la inceputul acestei saptamani, B1 TV fiind printre primele posturi din lume care il va difuza. Documentarul are ca subiect principal razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei. Investigația jurnalistica prezinta modul in care Vladimir Putin a pregatit acest deznodamant violent inca din primii ani ai mandatului sau, un plan pe termen lung al conducatorului de a face…