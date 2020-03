In era energiilor alternative, pana si tranzactiile transfrontaliere devin "hibride"

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul UDMR Biro Rozalia, sefa delegatiei Romaniei la Reuniunea retelei parlamentare globale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a declarat vineri ca tara noastra are sanse sa primeasca, in luna mai, la Paris, invitatia de aderare la OCDE. "Din discutiile…

- Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis a dat in judecata Primaria Capitalei deoarece instituția nu asigura un aer curat pentru cetațenii Capitalei, se arata intr-un comunicat de presa transmis de ONG. Concret, Ecopolis ataca in justiție o serie de prevederi ale Planului Integrat privind Calitatea…

- Explicația lui Cițu pentru cele 4 miliarde de euro imprumutate de Romania intr-o singura luna Romania a avut anul trecut cel mai mare gol in buget din ultimii 9 ani, peste 48 de miliarde de lei. Datele au fost prezentate de ministrul finanţelor, care a acuzat fostul guvernul PSD de proastă…

- Proiectul prin care urmeaza sa se identifice bariere administrative in calea initiativei economice private, "Comprehensive redesign of the licensing system in Romania", realizat de Consiliul Concurentei in colaborare cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), cu sprijinul financiar…

- Incendiile de vegetatie vor deveni mai frecvente in contextul in care schimbarile climatice incalzesc Pamantul, iar comunitatile vor trebui sa se adapteze, au avertizat experti internationali citati vineri de agentia DPA. Incendiile de vegetatie care continua sa devasteze zone din Australia…

- ​Consumatorii și intreprinderile vor face economii datorita noilor norme ale UE privind plațile transfrontaliere, arata un comunicat al Comisiei Europene. Noile norme ale UE vor asigura faptul ca pentru toate plațile transfrontaliere in euro efectuate in statele membre care nu fac parte din zona euro…