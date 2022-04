În Duma de Stat s-a propus să ia cu forța sânge de la prizonierii ucraineni / Fascism curat! Prizonierii ucraineni ar trebui sa fie obligați sa devina donatori de sange pentru soldații ruși raniți, a declarat deputatul Dumei de Stat din Partidul Liberal Democrat Serghei Leonov, relateaza Rosbalt . „Rusia sarbatorește Ziua Naționala a Donatorului. In acest sens, exista o propunere ca prizonierii de razboi ucraineni sa devina donatori de sange obligatorii pentru forțele noastre armate, spitalele și spitalele in care sunt tratați soldații ruși, precum și civilii care au suferit de pe urma bombardamentelor armatei ucrainene”, a spus deputatul. Propuneri de tip fascist Practica donarii forțate… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

