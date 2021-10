Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a validat toti candidatii la functiile de director si director adjunct. Sunt 378 de cadre didactice care s-au inscris la acest concurs. Au fost trecuți pe lista validaților și candidații care au aparut invalidați dupa prima evaluare. Ministerul Educației a transmis catre inspectoratele școlare și procedura de evaluare. Conform documentului, corectarea lucrarilor se va face in fața candidaților. Dupa prima evaluare, in Dolj au fost invalidate opt cadre didactice. Cele opt dosare respinse in prima etapa au avut la baza diverse motive, precum: incarcarea unor documente…