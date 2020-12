În Dolj au ajuns peste 4.000 de tablete pentru elevi Inspectoratul Școlar Județean Dolj a primit o parte dintre tabletele necesare elevilor pentru a participa la lecțiile online. Inspectorii școlari spun ca aceste dispozitive au fost distribuite pana acum doar la școli din mediul rural. ”Au fost primite aproximativ 4.000 de tablete pana in momentul de fața. Tabletele au venit in trei tanșe și au fost direcționate doar spre unitațile școlare din mediul rural. Toate dispozitivele sunt conectate la internet pentru ca elevii sa poata participa la lecțiile online. La unitațile care au avut cereri foarte multe au fost distribuite doar o parte dintre tablete.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Dolj a anunțat ca a emis o hotarare care impune mai multe restricții, pentru a limita raspandirea noului coronavirus. In mai multe localitati doljene incidența cazurilor intre 1,5 și 3 la mia de locuitori. Aceste localitați sunt: Bailești,Desa,Dranic,Orodel,Plenița,Podari,Seaca…

- Se prelungește avertizarea de ceața din județele Olt și Dolj. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, pana la ora 12:30, avertizarea Cod galben de ceata emisa, sambata, pentru mai multe localitati din judetele Olt si Dolj. Astfel, in localitatile: Caracal, Bals, Draganesti-Olt, Osica…

- Masca devine obligatorie atat in spații inchise, cat și in spați deschise pentru locuitorii din Pielești, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare 3%, mai precis 2,62. Masurile restrictive intra in vigoare incepand cu data de 05.11.2020, ora 00.00, și se vor aplica pana…

- Interviu cu prof. Ana-Maria DUMITRU, directorul Școlii Gimnaziale Pildești – Domnișoara director, cum a decurs acțiunea de dotare a școlii cu tablete pentru elevi? In prima faza, conducerea școlii a cerut primariei sa achiziționeze 400 de tablete pentru elevi și 50 de laptop-uri pentru cadrele didactice.…

- Mai multe scoli din judetul Dolj schimba scenariile de lucru cu elevii din cauza aparitiei noilor cazuri de Covid 19. Astfel, cinci unitati scolare trec de la scenariul verde, cu toti elevii in banci, la scenariul hibrid cu o parte dintre elevi acasa. O scoala gimnaziala din judet renunta la scenariul…

- Conform unui comunicat de presa al A.N.S.V.S.A (Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor), publicat vineri, in Romania, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 40 de județe, din care in 36 de județe sunt afectați de virusul pestei porcine africane atat porcii domestici…

- E haos la Sectorul 6, dupa alegeri. Zeci de președinți de secții de votare sunt ținuți de ore intregi afara, in frig, pentru a preda tabletele de la procesul de vot. Oamenii spun ca sunt treji de peste 24 de ore și acuza ca organizarea e proasta. Din cauza frigului, aceștia și-au pierdut calmul și…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca, in perioada 17 – 26 septembrie , se vor desfașura doua transporturi agabaritice pe ruta Borș-Podari. Traseul va fi urmatorul: Borș PTF (jud. Bihor) – DN1 – Centura Oradea – DN79 – Arad – DN7- A11 – A1 – A6 – Lugoj – Varianta…