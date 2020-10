Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, le-a cerut miercuri aliatilor din NATO sa fie solidari in apararea libertatii de exprimare - un repros voalat la adresa Turciei, care a facut apel la un boicot impotriva Frantei, apreciaza Reuters, potrivit AGERPRES.Presedintele turc, Recep Tayyip…

- Turcia nu trebuie sa se amestece in treburile interne ale Frantei, a declarat marti ministrul francez al afacerilor interne Gerald Darmanin, dupa ce presedintele turc Tayyip Recep Erdogan a indemnat la boicotarea produselor franceze, acuzand "agenda anti-islam" a presedintelui Emmanuel Macron, informeaza…

- Grupul Renew Europe din Parlamentul European condamna recentele declarații ale președintelui turc Recep Tayyip Erdogan fața de omologul sau francez, Emmanuel Macron și il indeamna pe liderul de la Ankara sa se abțina de la astfel de provocari, care adancesc decalajul dintre Turcia și UE. Președintele…

- Ministerul de Externe francez a anuntat ca au aparut apeluri pentru boicotarea produselor frantuzesti, mai ales cele alimentare, in mai multe tari din Orientul Mijlociu, precum si apeluri pentru organizarea de demonstratii impotriva Frantei din cauza caricaturilor. Musulmanii considera ca orice desen…

- Erdogan mai face un anunț referitor la descoperirea de gaze din Marea Neagra, langa apele teritoriale romanești. Turcia ar putea deveni independenta energetic Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va face un nou anunt privind marimea zacamintelor de gaz pe care tara sa le-a descoperit…

- Ministrul de externe Dominic Raab a anuntat miercuri ca Marea Britanie este alaturi de Germania si Franta in cazul otravirii opozantului rus Alexei Navalnii si va colabora pentru a se asigura ca vor fi adoptate sanctiuni impotriva celor implicati in otravirea acestuia, informeaza Reuters potrivit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca diferendul cu Grecia in Marea Mediterana poate fi solutionat printr-un dialog "constructiv", exprimandu-si in acelasi timp hotararea de a apara interesele Turciei in aceasta zona, relateaza AFP. In cadrul unei videoconferinte…

- Uniunea Europeana amenința Turcia cu sancțiuni pentru provocarile din estul Mediteranei, dar evita sa declare un razboi diplomatic Ankarei, cu care are deja o relație complicata. Operațiunile de prospectare lansate de turci in zone maritime revendicate de Grecia și Cipru au condus la amenințari cu razboi…