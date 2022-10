Stiri pe aceeasi tema

- In total, 343 de nominalizați sunt pe lista pentru premiul Nobel pentru Pace 2022. Sunt 251 de persoane și 92 de organizații, potrivit News.ro. Lista completa este secreta, dar presa internaționala considera ca printre favoriți se numara președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și activista pentru…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca, dupa tot ce au facut fortele ruse, „poate exista o singura atitudine fata de Rusia – cea fata de un stat terorist”, el subliniind ca restrictiile de vize pentru cetatenii Federatiei Ruse sunt corecte. „Nu se poate transforma Europa intr-un supermarket…

- Printre simptomele Covid-19 persistente figureaza dispneea, o problema de respirație care impune ingrijire medicala, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. Cercetatorii de la Universitatea din California de Sud au realizat un studiu care confirma ca dispneea este un simptom ce poate provoca…

- DSP Vaslui recomanda vasluienilor care calatoresc in Ucraina și in zone din Asia și Africa sa se vaccineze antipolio. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Vaslui au transmis o serie de recomandari persoanelor care doresc sa plece in calatorie in mai multe state din Asia și Africa. Acestea vin…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca infecțiile cu coronavirus reprezinta o urgența de sanatate la nivel global și recomanda statelor sa aplice din nou masurile care au funcționat in cei doi ani ai pandemiei, intre care purtarea maștilor, aerisirea