- Curtea de Conturi este, de foarte multi ani, cuibusorul PSD: din ea fac parte penali si suspecti in dosare de mare coruptie, ei fiind condusi de un subofiter de militie din echipa Dragnea, Mihai Busuioc. In 2017, PSD a schimbat legea pentru ca Nicolae Badalau sa poata fi plasat in aceasta institutie.…

- In perioada 22 noiembrie - 10 decembrie, pe bulevardul Dacia din Capitala, direcția Aeroport, tronsonul cuprins intre strada Hristo Botev și bulevardul Traian, circulația transportului public va fi organizata dupa cum urmeaza: Ruta nr. 2: de pe bd. Stefan cel Mare și Sfant - pe bd.

- 13:58 // Alertele cu explozive anunțate astazi s-au dovedit a fi false. In urma verificarilor nu au fost depistate obiecte interzise ori explozibile. Poliția intreprinde acțiuni de identificare a persoanei. 11:32 // Alerta cu bomba la Curtea de Apel Chișinau, Judecatoria Buiucani și Aeroportul Internațional…

- Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic ”Minerva” din Capitala au primit in dar o tabla interactiva de la Moldindconbank. In acest mod, instituția bancara contribuie la implementarea tehnologiilor moderne in procesul didactic și la facilitatea accesului elevilor și profesorilor la metode mai dinamice…

- Curtea interioara a Spitalului de Pediatrie din Pitești a devenit o carte de povești, prin munca de mai bine de o luna a elevilor și profesorilor Liceului de Arte „Dinu Lipatti” din municipiu.

- Un barbat din Strehaia, reținut intr-un dosar de delapidare cu prejudiciu de peste 2,4 milioane de euro, i-a amenințat pe cei care l-au denunțat ca ii așteapta „scaunul cu rotile”. Acesta a publicat amenițarile pe un site de socializare imediat dupa ce a fost eliberat de magistrații Curții de Apel București,…

- Incident șocant in curtea unui bloc de pe strada Mircea cel Batran din Capitala. Un copil de 9 ani a fost mușcat de un șobolan in plina zi. Baiatul a fost transportat la spital unde i-a fost prescris un tratament complex pentru doua saptamani.

- Incident violent la o școala din Drobeta Turnu Severin. O fata de clasa a IX-a a fost batuta de o colega. chiar in curtea Liceului la care invatau. Totul a fost filmat de colegi, insa nimeni nu a intervenit sa le desparta pe cele doua fete.