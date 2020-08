Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Transilvania International Film Festival (TIFF) au pus in vanzare, luni, biletele pentru cele 20 de filme din program, doar proiectiile care vor fi tinute in Piata Mare urmand fi gratuite, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Regizori si actori romani se vor intalni anul acesta…

- TIFF Sibiu (27-30 august) va prezenta la cea de-a 14-a editie o selectie de filme care au castigat trofee importante in ultimul an in doua spatii noi: Parcarea supraterana Promenada Sibiu (ultimul etaj) si Terasa cu flori a Centrului Cultural „Ion Besoiu”. Acestea se alatura celor cu traditie in festival:…

- Organizat anul acesta exclusiv in aer liber, TIFF Sibiu (27-30 august) le propune sibienilor, la cea de-a 14-a ediție, sa descopere o selecție de filme care au cucerit publicul și au caștigat trofee importante...

- HAI LA FILM: Festivalul Internațional de Film Transilvania revine la Sibiu, intre 27 și 30 august, pentru al 14-lea an. TIFF Sibiu va avea loc exclusiv in aer liber, cu respectarea masurilor de siguranța și distanțare sociala necesare in aceasta perioada. Patru seri de cinema in aer liber, peste 20…

- Peste o suta de artisti din tara vor fi prezenti in urmatoarele patru zile, in cel mai mare muzeu in aer liber din Romania, aflat in padurea Dumbrava Sibiului, unde va avea loc festivalul ASTRA Multicultural, ajuns la cea de a cincea editie, informeaza un comunicat de presa remis marti AGERPRES. Desi…

- Peste 20 de vizitatori au venit, miercuri dimineata, la Muzeul ASTRA din padurea Dumbrava Sibiului, cel mai mare in aer liber din tara, pentru a cosi alaturi de angajati, la pranz urmand sa manance paine cu slanina si ceapa, asemenea cosasilor de la tara, a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant…

- Turistii sunt invitati miercuri, 1 iulie, sa coseasca alaturi de angajatii celui mai mare muzeu in aer liber din tara, Muzeul ASTRA din padurea Dumbrava Sibiului, informeaza un comunicat de presa remis marti AGERPRES. Foto: (c) Arhiva foto Muzeul ASTRA "In vechime, cositul ierbii si a holdelor de…