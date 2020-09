Stiri pe aceeasi tema

- Polonia celebreaza luni 40 de ani de la crearea sindicatului ''Solidaritatea'' (Solidarnosc, in limba poloneza), o organizatie care s-a dovedit a fi esentiala in tranzitia pasnica de la regimul comunist la democratie in aceasta tara si in Europa Centrala, noteaza luni dpa. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca tara sa pregateste in prezent terenul pentru deschiderea unei linii aeriene directe cu Emiratele Arabe Unite (EAU), care sa survoleze spatiul aerian saudit, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In contextul anuntului istoric facut joi privind…

- In perioada 03 august – 11 decembrie 2020 se desfasoara cea de a 5-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurire”, aferenta submasurii 8.1 „Impaduriri si crearea de suprafete impadurite”, din cadrul PNDR…

- Compania chineza de inteligența artificiala Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology , cunoscuta și sub numele de Xiao-i da în judecata Apple pentru ca tehnologia folosita la dezvoltarea Siri ar încalca brevetele sale si cere despagubiri de 1,43 miliarde dolari, scrie Reuters.Citeste…

- Reportaje ale USA Today si Associated Press in Portland, care a intrat in a 56 de zi de proteste fata de brutalitatea politiei, acestea fiind concentrate in apropierea cladirii baricadate a tribunalului federal, explica specificul unor manifestatii intr-un oras locuit in majoritate de albi, in care…

- Zilele trecute a fost o noua ședința a Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențiala (CNSM) din care fac parte reprezentanți din BNR, ASF și Guvern. Au fost emise o serie de recomandari pentru aceste instituții. Opt recomandari pentru Guvern în vederea adoptarii1. Dezvoltarea,…

- Guvernul va aloca 50 de milioane de lei pentru crearea a 16 platforme industriale in raioanele Republicii Moldova. Premierul Ion Chicu a declarat, in cadrul ședinței Consiliului Camerei de Comerț și Industrie, ca banii vor fi folosiți pentru conectarea acestora la rețelele de comunicații. Pina la aceasta…

- Inteligența artificiala (AI) devine din ce in ce mai importanta pentru mobilitate. Din acest motiv, producatorul de componente auto Continental a dezvoltat un cod de etica pentru utilizarea unor astfel de sisteme de autoinvațare.“Inteligența artificiala poate și trebuie sa fie programata și utilizata…