Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.400 de locuri in creșele din Cluj-Napoca sunt disponibile in 2022, a anunțat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. De asemenea, creșa „Ursulețul” de pe strada Meziad din Manaștur va fi funcționala incepand cu 1 iulie.

- Daca nu știți cum sa va inviorați vacanța mult așteptata, iar finanțele sint și ele limitate, Noi.md va pune la dispoziție mai multe locuri bugetare in Republica noastra, unde veți putea nu doar sa va odihniți bine, ci și sa va intremați sanatatea. Sanatoriul „Dnestr” (Camenca) Camenca este un complex…

- Inspectoratele școlare din țara au inceput sa publice broșurile de admitere in liceu 2022-2023 ce conțin numarul de locuri la liceele din județ in acest an școlar. Multe dintre inspectoratele școlare au intarziat sa publice broșurile din motive tehnice. Potrivit surselor Edupedu.ro, au fost probleme…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat cifra de scolarizare pentru anul scolar 2022 – 2023, precizand ca pentru crese si gradinite sunt alocate 665.000 de locuri, pentru invatamantul primar – 935.00 de locuri si pentru cel gimnazial – 813.000 de locuri.…

- Pentru al patrulea an consecutiv, PandG continua programul O Sala de Clasa ca Acasa, o inițiativa unica, care urmarește sa transforme semnificativ experiența de invațare a elevilor din clasele pregatitoare, chiar din momentul in care aceștia fac primi pași in universul școlar. Alaturi de designeri de…

- Peste 2.000 de cereri de inscrieri in clasa pregatitoare, depuse in Timiș in primele doua zile. Conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, in perioada 11-13 aprilie (ora 10), 2.146 de cereri de inscriere in clasa pregatitoare au fost depuse de parinți.

- S-a dat startul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul școlar viitor. Toți copiii ai caror parinți solicita inscrierea la școala de circumscripție sunt inmatriculați la unitatea de invațamant solicitat.