- Bacșișul a fost fiscalizat de la inceputul anului. Practic, acesta se impoziteaza cu 10%. Totuși, așa cum a fost scrisa Legea, de fapt persoanele lasa un bacșiș mai mare. Dan Schwartz, managing Partner RSM Romania a explicat de ce.

- ANAF a publicat „lista alba” a contribuabililor din Romania fara datorii la stat ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) a publicat lista contribuabililor, persoane juridice, din Romania, care au declarat si au achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante…

- ANAF a anunțat ca va modifica formularul Declarației 112 pentru a introduce și posibilitatea acordarii de abonamente pentru activitați sportive. Angajatorii pot oferi din 2023 aceasta facilitate salariaților, iar sumele nu vor fi impozitate. Dar suma maxima care poate fi dedusa este de doar 400 de euro…

- Guvernul pregatește un proiect normativ prin care va stabili o serie de obligații stricte pentru gospodariile populației, in scopul de a limita raspandirea pestei porcine africane, la presiunea Comisiei Europene. Printre acestea se numara obligația de achizitiona porcine vii numai daca sunt identificate…

- Mesaje false in numele ANAF. Atacatorii folosesc perioada termenelor limita pentru plata taxelor sau declarațiilor fiscale In zona on-line din Romania circula din nou mesaje false transmise in numele ANAF. Atenționarea vine de la Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC), care a explicat…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, o lege care prevede facilitati fiscale la abonamentele pentru practicarea sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, in limita echivalentului in lei al sumei de 400

- Reguli noi pentru vizitele aparținatorilor in spitalele din Romania. Programul de vizita este stabilit de fiecare unitate sanitara in parte, insa durata vizitei nu va putea depași 30 de minute in saloane și 10 minute in secțiile ATI, prevede un Ordin al Ministerului Sanatații, publicat in Monitorul…

- The Ministry of Economy on Friday signed a Letter of Intent with Belgium's Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC), a world-leading research and innovation centre in nanoelectronics and digital technologies, to become a partner for the development of a competence centre in Romania, the ministry…