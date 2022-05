Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina are nevoie de 7 miliarde de dolari pe luna pentru a compensa pierderile economice cauzate de razboiul dus Rusia, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Și vom avea nevoie de sute de miliarde de dolari pentru reconstrucție”, a spus el intr-un discurs la o masa rotunda privind…

- Rusia este un stat nespus de bogat in zacaminte, astfel nu e de mirare ca una dintre cele mai dezvoltate piețe din Rusia, de miliarde de euro, este cea a diamantelor. In anul 2021, cea mai mare companie de minerit de diamante a Rusiei, Alrosa, care controleaza in jur de 99% din piața de diamante din…

- Una dintre primele victime ale invaziei Ucrainei de catre Rusia – și consecințele sale geopolitice și economice continue – a fost gazoductul Nord Stream 2, un proiect energetic masiv care a durat cațiva ani sa fie construit și a costat 11 miliarde de dolari. Chiar inainte de atacul neprovocat al Rusiei,…

- „Astazi, pentru prima data, va pot oferi informații despre valoarea fondurilor inghețate. Pana in prezent, SECO a fost informata despre fonduri și active in valoare totala de aproximativ 5,75 miliarde de franci elvețieni", a spus purtatorul de cuvant al Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice…

- Vladimir Putin se declara „deschis” sa discute cu Joe Biden, in ciuda tensiunilor extraordinare dintre Rusia și Occident și a razboiului pe care Rusia il duce impotriva Ucrainei de trei saptamani, relateaza CNN.

- George Lupu (b1tv.ro) Agenția rusa de rating ACRA estimeaza ca bancile din Rusia au importat bancnote in valuta straina in valoare de 5 miliarde de dolari in decembrie, in creștere fața de 2,65 miliarde de dolari cu un an inainte, intr-un pas preventiv in cazul sancțiunilor care creeaza cererea crescuta.…

