Stiri pe aceeasi tema

- Bicicletele pe apa lansate anul trecut in judetul Tulcea se folosesc indeosebi la Marea Neagra, in judetul Constanta, sau in week-end-uri pe malul lacului Ciuperca, si doar la cerere in Delta, din cauza ca accesul lor pe Dunare este interzis de legislatia din Romania. Directorul societatii care a achizitionat…

- Boc le face, Clujul le trage. Județul culege deja roadele organizarii unor evenimente de zeci de mii de oameni in plin val Delta-4 si a ajuns fruncea la infectare pe acest indicator, scriu jurnaliștii de la ziardecluj.ro. „Nu ma asteptam sa vedem asa curand pe curba incidentei al 14 zile impactul festivalului…

- Actualul profil de evoluție a epidemiei de COVID-19 este determinat de transmiterea variantei Delta, pana pe 22 august, in Romania fiind depistate 450 de cazuri de infectare cu aceasta tulpina a coronavirusului. In județul Bacau, au fost testate... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Numarul infectarilor noi de COVID este in creștere fața de ziua precedenta, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni. Au fost 271 de noi cazuri, dintr-un numar de 29.748 de teste. O creștere este și in ceea ce privește numarul pacienților de la terapie intensiva. In prezent, 67 de persoane…

- Gabriela Bancila, director meteorologie operaționala la ANM, spune ca vorbim despre fenomenele determinate de acțiunea unui ciclon care este activ deasupra bazinului central al Marii Negre.„In urmatoarele 24 de ore se va apropia de spațiul geografic al țarii noastre și prin urmare, sistemele noroase…

- Inca un caz de COVID cu tulpina delta a fost diagnosticat in județul Argeș, unde zilele trecute s-a inregistrat primul deces al unei femei din Romania, la care fusese identificata tulpina extrem de...

- Scafandrii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, sprijiniti de colegii din judetul Braila, au reluat, marti dimineata, misiunea de cautare in Dunare a celor doua minore din orasul Isaccea care au disparut luni, in apele fluviului, informeaza Agerpres . Cele doua fete, cu varste de…

- O saptamana cu manifestari meteo extreme, inclusiv cu fenomene asemanatoare unor tornade, surprinse in Dobrogea, se incheie intr-o nota și mai severa. In cursul nopții a intrat pe teritoriul Romaniei un ciclon dinspre Marea Neagra, despre care stim ca este foarte puternic, noteaza Digi24.ro . UPDATE…