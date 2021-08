Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea talibanilor afgani a avertizat, marti, Turcia sa nu mentina trupe in Afganistan pentru securizarea Aeroportului din Kabul dupa retragerea efectivelor militare ale tarilor NATO, informeaza agentia Reuters. Turcia poarta negocieri cu Statele Unite pentru mentinerea unor militari in…

- Statele Unite spera in relatii mai stabile si profitabile cu Rusia, dar, daca aceasta va continua 'sa atace', Washingtonul va raspunde, a declarat seful diplomatiei americane, Antony Blinken, intr-un interviu aparut marti in cotidianul italian La Repubblica, citat de Reuters.

- Statele Unite au reiterat luni ca vor sa ajunga la o "abordare comuna" cu aliatii lor inainte de a se pronunta asupra unui posibil boicot al Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing, cerut, sub o forma sau alta, de un numar tot mai mare de congresmeni republicani, dar si democrati, noteaza…

- Statele Unite nu au vazut inca semne concrete ale unei dorinte a Iranului "de a face tot ce este necesar" pentru a se conforma acordului nuclear si de a permite astfel ridicarea anumitor sanctiuni americane, a declarat duminica secretarul de stat Antony Blinken. "Intrebarea la care nu avem…

- Statele Unite vor sa îsi consolideze relatia cu Groenlanda, în special din punct de vedere comercial, a declarat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken în timpul unei vizite în aceste teritoriu danez din Arctica, adaugând ca Washingtonul nu are însa nicio…

- Statele Unite vor sa isi consolideze relatia cu Groenlanda, in special din punct de vedere comercial, a declarat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken in timpul unei vizite in aceste teritoriu danez din Arctica, adaugand ca Washingtonul nu are insa nicio intentie sa o cumpere, asa cum a…

- Statele Unite vor trimite un emisar in Orientul Mijlociu pentru a le cere israelienilor si palestinienilor sa opreasca escaladarea conflictului dupa o serie de raiduri si de ciocniri din ultimele zile, a anuntat miercuri seful diplomatiei americane Antony Blinken, care a facut apel la Israel "sa…