- Comisia Europeana a propus miercuri in special „masuri corective rapide” in cazul perturbarilor importante legate de importurile de produse din afara Uniunii Europene și o „derogare parțiala” de la regula necultivarii temporare a unui procent din suprafața agricola a fermierului pentru a lasa solul…

- Revolta agricultorilor este inca departe de a se opri in numeroase țari membre ale Uniunii Europene. Motivele sunt diverse și uneori contradictorii: complexitațile administrative, veniturile, prețul carburanților utilizați de utilajele agricole, plus concurența cerealelor ucrainene. Pe acest fond, Comisia…

- Studiu Revolut - Fondurile transferate in Romania, in primele șase luni ale anului, au crescut cu 15% fața de 2022, conform datelor inregistrate de super-aplicația financiara Revolut, care are 35 de milioane de clienți, din care 3,5 milioane in Romania. In privința numarului de tranzacții realizate,…

- Romania este a opta cea mai rezervata destinație de calatorie pentru europeni in 2024; Pana acum, principalele destinații ale romanilor pentru acest an sunt Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Turcia, Portugalia, Emiratele Arabe Unite și Țarile de Jos; Pana acum, romanii au platit…

- Mircea Manolescu s-a nascut la 15 ianuarie 1938 in Craiova. Clasele primare le-a urmat la scoala germana „Sf. Anton” din orasul natal, pentru a absolvi mai apoi Colegiul „N. Balcescu”. Debutul literar s-a produs in anul 1987, prin publicarea poeziei „Romanța mingei de fotbal” in numarul 739 al revistei…

- Studiu Kaspersky Echipa Kaspersky Digital Footprint Intelligence a descoperit pe dark web, in ultimii doi ani, aproape 40.000 de postari despre vanzarea de informații interne corporative. Aceste postari – create de infractorii cibernetici – sunt folosite pentru a cumpara, vinde sau distribui date furate…

- Studiu Reveal Marketing Research (Studiul nr. 142 din cadrul Reveal Market Resources) Reveal Marketing Research, in colaborare cu Kaufland Romania, UniCredit Bank și Valorem, a realizat cea de-a doua ediție a barometrului anual despre comportamentele și așteptarile consumatorilor referitoare la sustenabilitate,…

- Kaspersky a lansat un nou raport care dezvaluie cele mai recente amenințari cibernetice legate de cumparaturi in perioada dedicata reducerilor de Black Friday. Descoperirile expun peste 13 milioane de atacuri de phishing legate de magazinele electronice in 2023, infractorii cibernetici imitand platforme…