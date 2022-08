În China, seceta face prăpăd; fluviul Yangtze a secat în mai multe locuri Seceta crunta din unele locuri lovește serios și China. Ba, chiar atinge cote alarmante, pe care nu le-a mai atins de multa vreme. Mai multe porțiuni ale fluviului Yangtze, cel mai lung care traverseaza țara asiatica, au secat de tot. Nici picatura de apa nu mai e acolo. Și vorbim despre al treilea fluviu ca marime din lume, care furnizeaza apa potabila la peste 400 de milioane de chinezi! De asemenea, este esențial pentru lanțul global de aprovizionare. La fel ca fluviul, au secat și mai mulți afluenți ai acestuia. Nivelurile Yangtze sunt deosebit de scazute in orașul Wuhan, unde oamenii pot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

