În China a fost testat cu succes cel mai rapid tren din lume China a anunțat ca a testat cu succes noile componente pentru trenul rapid CR450, care in timpul testelor a atins o viteza de pina la 453 de kilometri pe ora. In același timp, viteza relativa maxima a fost de 891 kilometri pe ora, relateaza Noi.md cu referire la naked-science.ru.. Dupa punerea in funcțiune, CR450 va deveni cel mai rapid tren clasic (adica transport obișnuit de calatori) din Citeste articolul mai departe pe noi.md…

