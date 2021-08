Stiri pe aceeasi tema

- Micuta de doi ani s-a sprijinit prea tare in plasa de tantari de la geam. O fetita de 2 ani a cazut de la etajul 2, pe spatiul verde de langa bloc, in timp ce mama ei intindea rufele la uscat, in balcon. Accidentul s-a petrecut pe strada Rediu Tatar, in capat Pacurari. Fetita s-ar fi sprijinit de plasa…

- Un incident teribil s-a petrecut in județul Iași, acolo unde o fetița de doar doi ani a cazut de la etajul al doilea al blocului in care locuia. Totul s-a intamplat intr-un moment de neatenție al mamei, astfel ca aceasta se afla pe balcon pentru a intinde rufele cand s-a intamplat ceea ce putea fi o…

- Mama Andreea, ea care le-a dat viața gemenilor morți la Ploiești, ar fi fost externata din spital, iar acum se afla sub efectul sedativelor, fiind dusa acasa de catre un var. Acesta din urma a oferit și primele declarații, spunand ca tanara i-a explicat cum ar fi avut loc tragedia și cum crede ca gemenii…

- Sa fii mama este o responsabilitate mare. O femeie din Ploiesti nu a fost constienta de asta si acum are de suferit. Cei doi gemeni ai sai, de numai doi ani, au cazut de la etajul zece in timp ce ea era live pe Facebook. Femeia habar n-avea ce s-a intamplat cand i-au batut jandarmii la usa. Mama a fost…

- Fratele mamei gemenilor din Ploiești, care au murit ieri seara dupa ce au cazut de la etaj, face acuzații grave. Barbatul susține ca femeie se ocupa cu prostituția și nu se ocupa de copiii ei. El a precizat ca aceasta se plimba cu mașini scumpe in trecut și a fost dusa chiar și in Italia.

- O tragedie greu de imaginat a avut loc ieri seara in Ploiești, asta dupa ce doi baieți, gemeni, au cazut de la etajul 10 al blocului unde locuiau. Mama acestora era live pe Facebook in momentul tragediei și a aflat de la jandarmi ce s-a intamplat.